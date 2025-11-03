Jak TSMC udało się zejść do 2nm?
Jak działa nowy, 2nm proces litograficzny TSMC, oparty o nowe techniki optymalizacji krzywizny maski i elektronowe macierze o wielu wiązkach, który pozwalają te zakrzywione maski wypalać.BArtus
Od kilku generacji to całe "X nm" nie oznacza już rzeczywistych wymiarów bramki i jest zwykłym marketingowym wolololo ¯\(ツ)/¯
Przy faktycznej interpretacji tego wymiaru, przy 2 nanometrach cały koncept tranzystora krzemowego rozwaliłby się o efekty kwantowe - i tyle.
Generuje to problemy z chłodzeniem.