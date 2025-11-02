Ktoś mi powie dlaczego wykopuje bzdurę wrzucona przez trollkonto? Zero źródeł, nawet linku do tego "artykułu" brak.



No ale jest przekaż "zły unijny eurokołchoz" to klikają.



Szkoda że wam nie przeszkadza jak polscy hodowcy napychaja zwierzęta antybiotykami. Żadne unijne zapisy ich do tego nie zmuszają ;)