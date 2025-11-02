Od października rolnicy z Danii muszą dodawać do karmy Bovaer i krowy chorują
Od 1 października rolnicy z Danii muszą dodawać do karmy Bovaer - preparat, który ma ograniczyć ilość metanu wydzielanego przez krowy. Efekt - krowy chorują, dają mniej mleka, a niektóre zdychają.Zingeer
- #
- #
- #
- 100
- Odpowiedz
Komentarze (100)
najlepsze
@malin90: do mycia okien też? To niezłe smugi mieli
@Pawery1: *chorobą szalonych krów, to nie wścieklizna jak nazwa sugeruje.
No ale jest przekaż "zły unijny eurokołchoz" to klikają.
Szkoda że wam nie przeszkadza jak polscy hodowcy napychaja zwierzęta antybiotykami. Żadne unijne zapisy ich do tego nie zmuszają ;)
@TrueShutDown: Tu jestem. Mniej korzyści z hodowli? Bardzo dobrze.