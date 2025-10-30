To jest chore i to się dzieje w całej Polsce.



Wg. Wikipedii mosty te zbudowano 1916-1917, ale zniszczono w czasie wojny i odbudowano (a pewnie zbudowano od nowa używając współczesnych metod) w 1945.



W każdym razie to jest "zaraza konserwatorska", że zwykłe budowle użytkowe, jakieś byle jakie hale, domy, mosty, drogi i cokolwiek co ma historię dłuższą niż 100 lat, mimo że praktycznie nie przedstawia żadnej wartości historycznej (ani nigdy nie będzie), to nagle Pokaż całość