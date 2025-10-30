Mosty Chrobrego pozostają zabytkiem. Nie będzie można ich zburzyć i postawić nowych
we Wrocławiu jest most- zabytek, bo konserwator kazał. Teraz będzie stał i niszczał i być może z Waszych podatków będzie utrzymywany.borewicz_zero_7
no chłopie ale przecież 99% zabytków pełniło funkcje publiczne, nikt nie budował zamku żeby wyglądał tylko żeby w razie W się zawekować i czekać na przeciwnika.
Problem jest raczej w skali traktowania tego co jest zabytkiem. Np. rozumiem zabytek jako stare miasto (całe) ale jaki jest sens robić z zabytku starej chaty na pipidówe gdzie raz
kolega dostal w spadku niewielką kamienice z 4 mieszkaniami ale remont na ktory upieral sie konserwator byl nierealny np okna mialy byc drewniane ze szprosami i nie zgodzil sie na plastikowe lub aluminiowe o identycznym wyglądzie tj o wygladzie
Wg. Wikipedii mosty te zbudowano 1916-1917, ale zniszczono w czasie wojny i odbudowano (a pewnie zbudowano od nowa używając współczesnych metod) w 1945.
W każdym razie to jest "zaraza konserwatorska", że zwykłe budowle użytkowe, jakieś byle jakie hale, domy, mosty, drogi i cokolwiek co ma historię dłuższą niż 100 lat, mimo że praktycznie nie przedstawia żadnej wartości historycznej (ani nigdy nie będzie), to nagle
https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-chca-odwolania-miejskiej-konserwator-zabytkow-ra642521-ls3182430
Nie ma problemu: nadzór budowlany z nakazem rozbiórki i tyle.
Co do tego ma konserwator.
To w końcu problem techniczny czy ideologiczny?
Normalnie segregacja śmieci
