Google zablokował projekt open source bez wyjaśnienia. Społeczność jest wściekła
Immich, wysoko oceniana alternatywa open source dla Google Photos została przez Google oznaczona jako niebezpieczna, odstraszając potencjalnych użytkowników. W Chrome wyświetla się czerwony monit o zagrożeniu. Tak samo postępowali z Jellyfin, czy NextCloud.jestemjakijestem1212
Komentarze (24)
https://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil
Former motto
@Swilk: no raczej, ustawienie googla jako domyślną wyszukiwarkę w firefoxie jest tyle warte.
Idealnie to widać na przykładzie wszelkiej maści forów które upadły właśnie z tego powodu.