Tradycyjne kasy samoobsługowe to dobre jak ktoś ma jedną czy dwie rzeczy i to nie wymagającą weryfikacji wieku typu piwko albo coś a nie na cały wózek zakupów, wtedy lepszy jest smartshop co skanuje się zakupy samemu w wózku i pakuje od razu do swoich toreb. W Polsce to było w Tesco jak istniało tesco (chlip, chlip za sklepami czynnymi 24/7) i chyba teraz jest w Kauflandzie tylko.