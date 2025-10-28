Belgowie mówią "nie" kasom samoobsługowym. Sklepy będą musiały słono zapłacić
Przedsiębiorcy z Liège w Belgii, którzy mają w swoich sklepach kasy samoobsługowe, od 2026 roku będą zobowiązani do płacenia podatku. Podatek ma zapewnić ochronę socjalną małym przedsiębiorstwom oraz ochronę miejsc pracy.dzieju41
- #
- #
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Komentarze (74)
najlepsze
Czyli małe sklepy 'dostaną' kasę na kasy samoobsługowe, za które potem będą musiały płacić podatek na który ich nie będzie stać? xD
Skąd takie kryteria? Gdyby ludzie produkowali coś ręcznie, to z tego by była przynajmniej jakaś korzyść, bo produkt byłby potencjalnie wyższej jakości, niż produkowany masowo. A jaka jest korzyść z tego, że posadzimy człowieka w okienku z biletami i uczynimy go łącznikiem pomiędzy klientem, a komputerem do sprzedaży biletów? Bo wady są chyba oczywiste: wolniejsza obsługa oraz
Przypomnę, o czym jest ten wykop: o likwidacji/ograniczeniu kas samoobsługowych, a nie o likwidacji obsługowych. Obecnie ludzie mają wybór, po zmianie być może nie będą mieć. Dla mnie to krok wstecz.
3 lata temu było, może dalej funkcjonuje skoro nie wywalili ze strony
Do tego karinka czy seba poprosi te "kiepersy cienkie niebieskie" i już