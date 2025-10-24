Odra na pokładzie samolotu do Krakowa. Służby apelują o sprawdzenie szczepień
W ostatnich dniach na pokładzie samolotu linii Wizz Air, kursującego na trasie Tel Awiw Kraków Tel Awiw, podróżował pasażer zakażony odrą. Służby sanitarne apelują do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z chorym, o natychmiastowe sprawdzenie swojego statusu szczepień.osiajs
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
Na 2 tygodnie, tylko 2 tygodnie, mówie Ci, mordo ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Czemu kur... takie połącznie w ogóle funkcjonuje. ლ(ಠ_ಠ ლ)
Tak chętnie innych szczepią jakimś zajzajerem, a sami się nie zaszczepili prostą dawnej receptury szczepionką.
Tylko ciekawe czemu
@ACM04: no to jak całe oszolomstwo konfederackie