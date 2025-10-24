Wojna Allegro z InPostem trwa w najlepsze. Zaskakujący ruch Allegro
Kiedy InPost 1 października ogłosił obniżenie cen za dostawę do Paczkomatów przesyłek kupionych na Allegro, niektóre media zwiastowały tu ocieplenie w relacjach między gigantami polskiego rynku e-commerce. Nic bardziej mylnego.kidi1
najlepsze
A i oczywiście są najdrożsi na rynku
@Neobychno: przewagą paczkomatów nie jest to że są tańsi. Nie każdy może sobie pozwolić na siedzenie w domu o pomiędzy 10 a 16 i czekaniem na kuriera z paczką. To jest różnica za którą mogę wręcz dopłacić.
@Neobychno: Miał być mniej upierdliwy. Odbierasz kiedy chcesz, a nie dymasz na pocztę (prehistoria), czy siedzisz jak pies przywiązany na łańcuchu w oczekiwaniu na kuriera. A na koniec kurier i tak ci wrzuci status "nie zastałem odbiorcy pod podanym adresem", mimo że czekałeś cały dzień.
Jak mają bardzo mało swoich paczkomatów w porównaniu do inPostu i ich kurierzy worzą tylko do paczkomatów to może być chwilowo taniej.
Tyle, że gdyby zakończyli współpracę z inPostem i nagle do wyboru byłyby tylko ichnie paczkomaty albo kurier to by one nie dały rady tylu paczek ogarnąć.
W szczycie sezonu nawet giganty Inpostu są pełne. Te pyrdki od Allegro zapchają się momentalnie.
Niekoniecznie ktoś kto się zawiódł na Empiku czy Bookingu ma w ogólę ochotę ponownie być ich klientem, instalować ich apki itp
Ponad połowa przychodów pochodzi już spoza polski.
@NaMoment No to korzystaj z Orlen paczki. O co chodzi? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Do tej pory wszystkie sklepy internetowe miały dwa problemy które musiały rozwiązać : płatności i przesyłki.
A klient musiał podać swoje dane i zapłacić. O ile blik uprościł płatności jednorazowe i w każdym sklepie można łatwo zapłacić, to wszędzie klient musiał od nowa podawać swoje dane adresowe. A w allegro podaje się dane adresowe tylko raz i później nie ma problemów.
Teraz Inpost wprowadził Inpost