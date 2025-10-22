Patrząc na inne znaleziska to jedynym problemem bylo to, że policjant nie ścigał Tuska.



Przecież wykopki pokochały służby nadużywające władzy i łamiące prawo.



I niech ktos mi wytłumaczyć. Jesli policjant widzi, że wykopkom podoba sie, że nagrania zamiast usuwania są kopiowane to mniejsze przewinienia tym bardziej przejdą



Jak sie broni łamanie prawa przez służby to nie ma co sie dziwić, że służby łamią prawo