Policjant nie zna przepisów - 21.10.2025
W Katowicach policjant postanowił zatrzymywać po kolei samochody, pouczając kierowców, że nie można jeździć na światłach dziennych - wymyślając sobie przepisy. Po zgłoszeniu sytuacji, dyżurny miał podejrzenie przebierańca. Okazało się, że to jednak praw...stopchamteam
Komentarze (28)
Żadna nowość.
@deni28s:
Wszystko szczegółowo opisane w rozdziale 3, działu III Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502), oraz w załączniku nr. 6 do w/w rozporządzenia.
Podstawowa różnica jest taka, że światła mijania muszą być sprzężone z tylnymi światłami pozycyjnymi i służą w dzień i w nocy, a
@PanOptikon: i to jest generalnie skandal, że ktoś do czegoś takiego dopuścił.
Obecnie ludzie już mają totalnie wyłączony mózg i jeżdżą na automatycznych dziennych nawet w
A po co mu je znać? Braki kadrowe są, chłop chce pracować i nawet prawie przewrót w tył zrobił na testach sprawnościowych...
Wrrrróć. Studiował?, co ja pisz to ja nie wiem. :D
XDDDDD
Przecież wykopki pokochały służby nadużywające władzy i łamiące prawo.
I niech ktos mi wytłumaczyć. Jesli policjant widzi, że wykopkom podoba sie, że nagrania zamiast usuwania są kopiowane to mniejsze przewinienia tym bardziej przejdą
Jak sie broni łamanie prawa przez służby to nie ma co sie dziwić, że służby łamią prawo