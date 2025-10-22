Szkoła nauki wykroczeń
Prawo jazdy w Polsce robi się tylko po to, żeby je mieć w czasie przypadkowej kontroli raz na 10 lat. Już na etapie szkolenia młody kierowca uczony jest ignorowania podstawowych przepisów, a służby rozdają pouczenia. Przyzwolenie na codzienne łamanie prawa eskaluje w agresję,skeeto666
I tak też było np. u mnie na osiedlu, gdzie podziemne parkingu stały puste, bo nawet jak ludzie mieli wykupione miejsca to z lenistwa woleli zajmować chodnik tuż
Oni DYSKUTUJĄ z oczywistością.
Tu jest Polska i można całkiem bezkarnie komuś konkretnie spuścić w------l robiąc z niego kalekę, albo jak się nie ma siły to dojechać go w polskim sądzie pomówieniem z Art. 217 KK, tak jak to już się nie jednemu yotuberowi przydarzyło oraz mnie
Przecież naszego kraju nie można inaczej nazwać, wszystko działa na niby, tak na styk, jak by się kto pytał, to działa XDD
Mamy prawo, ale nie stosujemy, ale jak by się kto pytał, to jest prawo.