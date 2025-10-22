Koleś jak już tak filmuje i wprost oświadcza, że to opublikuje, to powinien sobie załatwić drugą osobę, która będzie go ochraniać tak jak ten koleś co chodzi po Paryżu.

Tu jest Polska i można całkiem bezkarnie komuś konkretnie spuścić w------l robiąc z niego kalekę, albo jak się nie ma siły to dojechać go w polskim sądzie pomówieniem z Art. 217 KK, tak jak to już się nie jednemu yotuberowi przydarzyło oraz mnie Pokaż całość