Karambol na DK-1. 9 rozbitych pojazdów. W akcji dwa śmigłowce LPR!
To nie był spokojny wieczór na drogach powiatu pszczyńskiego. Kierowca 600 konnego elektrycznego BMW nie wyhamował i staranował 9 samochodów. Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratunkowe. Poderwano dwa śmigłowce LPR.KarmaDorje
Komentarze
xD Niezły śmieszek z autora
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
I cyk w latarnię bo o ile mieląc kołami ruszył na lodzie, o tyle na tym samym lodzie hamuje jak zwyklacka daczja xD
"- Ja jeżdżę szybko, ale bezpiecznie"?