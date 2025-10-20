Poznań wprowadził Tydzień dla Mężczyzn na pływalniach POSiR
A jednak! Presja społeczna działa :) Po niedawnym artykule na wykopie pt. "Pozytywna dyskryminacja: Poznański Tydzień Kobiet na pływalniach POSiR" został wprowadzony także Tydzień tylko dla Mężczyzn. Brawo Poznań! Właśnie tak należy to robić!qiuas12345
Komentarze (46)
W przypadku wieczorów dla facetów tak średnio.
IMO powinno i jedno i drugie zlikwidować
@junx: Ty chyba za dużo na wykopie siedzisz, przecież w ogóle nie chodzi o jakieś niepodobanie się kobiet czy mężczyzn.
Chodzi o promowanie zdrowego trybu życia jakim jest basen.
Jeżeli jest kierowany do jednej płci to ma sens aby i był promowany dla
@adam-mleczny:
To teraz czekać na tych od pozostałych 50 płci, i cały rok będzie tygodniami płciowymi :D