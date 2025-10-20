Hity

tygodnia

Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
4318
Mężczyzni zapłacą wyższe podatki niż kobiety.
3438
Czy coś wiadomo co u byłego sołtysa?
3128
Zatrzymano właściciela trzech psów, które zagryzły w lesie 46-letniego mężczyznę
3068
Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
2952

