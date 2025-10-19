Aktualizacja Windows 11 psuje mysz i klawiaturę. Naprawa systemu nie działa
Microsoft przyznał, że najnowsza aktualizacja Windows 11 psuje działanie wszystkich urządzeń USB, w tym klawiatur i myszy, w trybie naprawy systemu. W Windows Recovery można poruszać się jedynie za pomocą urządzeń na starym porcie PS/2. Kolejna wtopa po niedziałającym localhost.jestemjakijestem1212
Komentarze (159)
Hej pisze z innego konta. Wszystko jest git. Nic nie działa.
Ok teraz ja biorę się za aktualizację. Do "spisania"
@DriveSpace: Kolejne 30% piszą hindusi, więc nie narzekaj na AI.
@geronimo80: huby - super wygodne. Już wyobrażam sobie jak kładę sobie laptopa na kolanach a obok zwisa hub ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@menzwykop: W sumie można by zainteresować PIP, przy pewnym poziomie zjeb..nia systemu to już może być praca na cały etat a Sąd Pracy może uznać licencję na Windowsa jako źle nazwaną umowę o pracę ;) (żart... troszkę)
Nic nowego.
"Aktualizacja zepsuła Windowsa" to idealny clickbait więc każdy problem jest nagłaśniany pod sam sufit. Pomimo tego, że AI development w Microsofcie jest aktualnie na absurdalnym poziomie to jakieś tam testy robią. Więc problemy niemal zawsze dotyczą pojedynczych procentów użytkowników, a najczęstszym problemem jest "aktualizacja się nie powiodła".
Nawet ten artykuł jest całkiem niezłym przykładem. Aktualizacja psuje jedynie input w WinRE - ekranie który zwykły użytkownik zobaczy może
I kiedy ostatnio używałeś tego narzędzia do odzyskiwania systemu?
Właśnie o tym piszę: Babol nie tylko istnieje, ale nawet jest poważny w zakresie tego co psuje (80% sprzętu już nie ma złącz PS/2). Ale 99,9% użytkowników nawet by się o tym babolu nie dowiedziało gdyby nie artykuł bo dotyczy elementu używanego rzadko