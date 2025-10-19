Sam Riivers, basista Limp Bizkit, zmarł w wieku 48 lat.
Komentarze (62)
najlepsze
Jakim trzeba być pier*dolonym dzbanem, zerem ludzkim, kretynem, ćwokiem, żeby coś takiego wypisywać? Ani to śmieszne, ani nic nie wnoszące, ani nie wzruszające. Fanbaza rocka to jeden wielki rak i cringe.
Zachlał się na śmierć, wątroba over, przeszczep a i tak zdech
Niektóre linie basu miał nieziemskie. Szacun.
https://www.metalnews.pl/newsy/sam-rivers-basista-limp-bizkit-nie-zyje/
na ich koncercie, jeden z lepszych na jakim byłem.