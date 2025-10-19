Człowiek chce się dowiedzieć CZEGOKOLWIEK odnośnie przyczyny śmierci, a cały internet - polski i zagraniczny - jest ZASR*ANY komentarzami o tym, że Ozzy go wziął do niebiańskiego zespołu.



Jakim trzeba być pier*dolonym dzbanem, zerem ludzkim, kretynem, ćwokiem, żeby coś takiego wypisywać? Ani to śmieszne, ani nic nie wnoszące, ani nie wzruszające. Fanbaza rocka to jeden wielki rak i cringe.