Kiedyś na jachtach i żaglówkach była moda na małe wiatraki ładujące akumulatory łodzi. Dzisiaj praktycznie już nikt tego nie ma - monotonny hałas był tak irytujący. Wydajność też była kiepska. Solary są bezgłośne i praktyczniejsze. Warto uczyć się na błędach, które ktoś już kiedyś popełnił.