Rząd chce uwolnić przydomowe wiatraki. Sąsiad nie będzie mógł zablokować
Rząd chce, żeby inwestycje w OZE byłe łatwiejsze. Ma to sprawić m.in. uproszczenie przepisów.gheost1410
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: solary ci w pochmurny dzień czy noc nie będą za bardzo ładować, a są regiony w Polsce, gdzie wiatru w ciągu roku jest naprawdę sporo. Najlepsze rozwiązanie to foto + wiatrak, jak jest tylko taka opcja.
@Pimento: Przecież to tylko slogan, w skali kraju bez sensu. Największe magazyny energii mają np moc na wyjściu 100 MW i pojemność 200MWh. A jak mamy niedobory energii to są wielkości rzędu 2000-3000 MW.
Tak więc 10-20 takich superpotężnych magazynów zapewni nam pokrycie niedoboru na... 2 godziny.
Wniosek? G.. nam dadzą takie magazyny, kupę kasy wydamy i nic więcej. Acha, jeszcze kwestia sieci przesyłowych, bo musiałbyś je
Standard, rząd dla debili, debile się cieszą.
Ja kojarzę, że od wiatru 5-6 m/s dopiero coś produkuje. Weź mnie popraw jak się mylę
ciekawe ile wyniosą dopłaty do wiatraków na morzu
stworzyć narrację „zielonej zmiany” bez konieczności dotknięcia realnych fundamentów gospodarki.
Bo elektrownia jądrowa to inwestycja 20-letnia, kosztująca miliardy,
a wiatrak to projekt PR-owy, który można ogłosić w trzy tygodnie…
To ładnie brzmi w mediach — „rząd uwalnia przydomowe wiatraki”,
ale w praktyce taka decyzja ma mikroskopijny wpływ na realną niezależność energetyczną kraju.
Choć niektórzy przyznają że chodzi o dotację do magazynu dla solarow, a wiatrak będzie dla spełnienia warunków programu.
@8kiwi: tylko to nie było tak, że nagle zmienili zasady. Ludzie zamiast wierzyć w perpetum mobile to powinni się zastanowić jak to będzie w przyszłości. Ja wiedziałem 2 lata wcześniej przed zmianą, że tak to nie może wyglądać jak było bo to nie ma sensu.