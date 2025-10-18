Weszli do żabki ze swoimi psami i zaczęli się kłócić
Streamer wszedł do żabki ze swoim psem na smyczy bez kagańca i zaczął kłócić się z kobietą, która weszła do żabki ze swoim psem bez smyczy i kagańca.czerwona_krewetka
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Streamer wszedł do żabki ze swoim psem na smyczy bez kagańca i zaczął kłócić się z kobietą, która weszła do żabki ze swoim psem bez smyczy i kagańca.czerwona_krewetka
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (43)
najlepsze
I zobaczcie jakie barany nami rządzą, takie bydle może siedzieć w 30 metrowej klitce w bloku ale ludzie na wsi pieska na łańcuchu trzymać nie mogą xD
@LukCzu: a z tyłu pies wcale nie lepszy (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Tutejszy kretyn z miejscową wariatką"
Komentarz usunięty przez moderatora