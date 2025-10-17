W 2030 roku w co czwartej gminie nie będzie "pierwszaków".
Prognozy wskazują, że w roku 2030, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, w co w czwartym samorządzie miejsko-wiejskim nie zostanie utworzona ani jedna klasa pierwsza podstawówki.SilesianPill
To nie są żadne prognozy, ani prawdopodobieństwo, to jest po prostu FAKT. Tych dzieci nie ma już teraz. Żeby dziecko w 2030 roku poszło do pierwszej klasy, to musi już dzisiaj istnieć, i mieć ~2 lata. I dokładnie wiadomo, ile tych dzieci dzisiaj jest.