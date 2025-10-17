27 lat temu rodzice wypisali ją ze szkoły i zniknęła.
42-letnia dziś Mirella zniknęła bez śladu 27 lat temu, kiedy z początkiem 1998 roku rodzice wypisali ją z liceum. Dwa miesiące temu okazało się, że kobieta przez cały ten czas żyła w ukryciu przed światem w jednym z mieszkań w Świętochłowicach. Czy więzili ją rodzice, czy też z jakiegoś powodu kobkrzysztof48
Komentarze (28)
najlepsze
Ależ ten czas leci...
Osoby, które urodziły się w czasie gdy Playstation 3 (koniec 2006) wychodziło zaraz będą miały 19 lat czyli ostatni wiek z "1" z przodu.
O albo - osoby, które jeszcze siedziały w brzuchu mamy, jak Euro 2012 było w Polsce, skończyły (lub za chwilę skończą) w tym roku 13 lat, czyli na stary system by do gimnazjum już szły ;)
Komendant do wyrzucenia na zbity pysk.
W bloku? Więzić ? To jakieś wariactwo.
Toż tam się nie da wykąpać po 22-giej żeby sąsiedzi nie zauważyli.
Albo tu jest jakies drugie dno albo tam byly jakies ostre zaburzenia psychiczne w
xDD
@radiopiotrkow: nie siej propagandy