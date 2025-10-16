Niemiecki land porzuca Microsoft. 40 tysięcy urzędników przechodzi na opensource
Szlezwik-Holsztyn zakończył pierwszą fazy migracji z Windowsa na Linuxa i open-source. Z urzędowych komputerów zniknęły Exchange i Outlook, a ich miejsce zajęły Open-Xchange oraz Mozilla Thunderbird. Kolejne kroki to porzucenie SharePoint i odejście od systemu Windows i pakietu Microsoft Office.jestemjakijestem1212
@dzyndzla: Już są, podaję hasło - Code of Conduct. Wiele projektów FOSS obsiadło lewactwo i odwalają szajs. Dla przykładu ze stołka CEO Mozilli wyleciał Brendan Eich (jest współzałożyciel jak i twórca JavaScriptu), bo
Niestety zlepek open source'owych rozwiązań temu nie dorówna ale ogólny trend jest w dobrą stronę. Absurdem jest całkowite uzależnienie od pojedynczej firmy z USA do tego stopnia.
@doddy: mejli sie nie kasuje, nigdy. W pracy na wszystko trzeba miec plecy.
@Podstepny_Wez: Nawet nie o to chodzi, bo otwarte oprogramowanie nie zawsze, ale często jest lepsze i stabilniejsze. Nie bez powodu Linux wypiera Windowsa w zamkniętych ekosystemach. Ale no właśnie, w zamkniętych. A komputer pani Grażynki to nie serwer, który skonfigurujesz raz i latami nie trzeba w niego ingerować i kto Ci będzie to wspierał? Bo OK, masz
A z drugiej strony - co proponujesz w zamian?