Tak jak już ktoś wspomniał MS nie sprzedaje Windowsa czy Office i to nie jest ich flagowym produktem. Chodzi tu o holistyczne rozwiązanie dla pracy biurowej - cały system zintegrowany z emailem, najlepszym pakietem biurowym, Cloud'em, itp. + profesjonalny support całości



Niestety zlepek open source'owych rozwiązań temu nie dorówna ale ogólny trend jest w dobrą stronę. Absurdem jest całkowite uzależnienie od pojedynczej firmy z USA do tego stopnia.