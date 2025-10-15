Jakość chińskich samochodów, czyli typ urywa kierownicę w komodzie xD
btw podoba mi się każdorazowe zesrańsko januszy fanatyków tych chińskich gówien kiedy ktokolwiek powie coś złego o ich łomodach i innych jaajcach xD
@jegertilbake: cichaj, przecież ktoś to musi sprawdzić, niech kupują ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Vinizius: Niby ktoro chinskie auto robi konkurencje dla 100-200k drozszych? xD
Chcesz chinczyki bez bocznych poduszek porownywac do d------------o na full Lexusa? Come on
Wiem, ze inni ruchaja, ale oszczednosc na chinczyku nadal nie jest warta ryzyka, glownie z uwagi wlasnie na bezpieczenstwo. Inteligentna osoba nie oszczedza na ryzykowaniem zdrowiem swoich czy swoich bliskich. Zostaw betatestowanie debilom.
Chińczycy są mistrzami w kłamianiu, oszukiwaniu czy kradzieży (np. praw autorskich/patentów). W dodatku jak taki fuckup wyjdzie na jaw to się firma zwinie z rynku EU i wypnie na wszelkie odszkodowania - będzie można je uzyskać przed sądem...
Teoria kontrowersyjna, ale i ciekawa. Patrząc na wałki różnych korpo i dodając do tego chińska mentalność, parcie na światową ekspansję to wcale nie brzmi to tak absurdalnie ( ͡º ͜ʖ͡º)
A akurat jest to jeden z niewielu autorytetów internetowych, który ma duże znamiona
Tak jakby to były początki motoryzacji i pokonanie 650km bez awarii było wyczynem.
Przecież tak piszą ma wykopie i "niezależni dziennikarze w niezależnych testach"
Mają zarówno bardzo tanie gówniane rzeczy.. jak i te top jakości.
Wrzucanie do jednego worka to nieporozumienie.
Oni mogą jedynie konkurować liczba wzorów i marża dla sprzedawcy, np chińskie czajniki potrafią kosztować tyle co polskie bo mają fikuśne podświetlenie xD
Nie żebym w czambuł potępiał chińszczyzna, przecież sam korzystam - z tym że to raczej takie rzeczy nie-na-wiecznosc - jakieś kabelki do ładowarki,