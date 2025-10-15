Warunkiem, o którym nie napisali w artykule jest logowanie się przez konto Microsoft czyli de facto podłączacie konto, do którego będziecie logować się niemal codziennie i pozwalacie na śledzenie i profilowanie Waszych działań (co już się dzieje nawet i bez konta, ale ułatwiacie im robotę). Dodam, że jeśli z jakiegoś powodu M$ stwierdzi, że pora wygasić Wasze poświadczenia, to bez dostępu do internetu nawet nie zalogujecie się do komputera :)