Jak BEZPŁATNIE przedłużyć wsparcie Windows 10 do 2026 roku?
14 października 2025 roku Microsoft zakończył standardowe wsparcie techniczne dla Windows 10. System nie otrzymuje już regularnych aktualizacji bezpieczeństwa, co naraża użytkowników na wzrost ryzyka cyberataków. W Europie mamy jednak możliwość darmowego przedłużenia okresu wsparcia na kolejny rok.capre
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 93
- Odpowiedz
Komentarze (93)
najlepsze
Kolejny mały kroczek do przejścia (wkrótce) na system subskrypcyjny za Windows...
System działa, program antywirusowy, jakiś firewall, więc co mi do szczęścia potrzeba.
Serio się pytam.
@sebasan: jakiCHś ლ(ಠ_ಠ ლ)
Windows 10 LTSc ma wsparcie do 2032 i najlepsze, nie trzeba M$ Edge usuwać bo LTS ma sporo bloatweru wykastrowane 🥲
1) ściągnąć z legitnego źródła (np. basewin.pl) Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 ze wsparciem do 2032-01-13
https://learn.microsoft.com/pl-pl/windows/iot/iot-enterprise/whats-new/windows-10-iot-enterprise-ltsc-2021
2) https://massgrave.dev/
3) jeśli potrzebny jest MS Store to https://github.com/kkkgo/LTSC-Add-MicrosoftStore