Śmieci się powinno utylizować, a nie wsadzać na kilka lat do więzienia, szczególnie w sytuacji kiedy wina jest oczywista, a śmieć nawet śladu skruchy nie wykazuje. Majątek powinien być przekazywany na rzecz poszkodowanych, a śmieć przed śmiercią powinien ciężko z---------ć, a zarobione pieniądze przekazywać na poszkodowanych. Prawo w Polsce jest chore pod wieloma względami.