To jej męża zabił Łukasz Ż. Porażające zeznania.
Zeznanie żony mężczyzny zabitego w trakcie brawurowej jazdy przez pirata drogowego Łukasza Ż: Została ciężko ranna, miała połamane wszystkie żebra, połamany kręgosłup, operacje wątroby i śledziony. Jej dzieci zostały ranne. Wdowa leczy się psychiatrycznie, przebywała w szpitalu psychiatrycznym.spere
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Ja dla takich chwastów mam jedno rozwiązanie ale to moderacja by usunęła.
Dobrze to widać w okolicach 13:17 jak nagle potrzebuje przerwać pocieranie oczu i zagadać coś tam do adwokatki.
https://youtu.be/bcrNc3AeQLw?t=796
Już na dużo bardziej przejętego tym co słyszy wygląda policjant który obok niego siedzi.