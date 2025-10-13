Gdynia z jednym SOR. Ratownicy biją na alarm
Ciekawa akcja społeczna! Mieszkańcy Gdyni domagają się powstania drugiego SOR wobec ciągle słabo działającego w Szpitalu Miejskim. Będzie coś z tego? Nawet, jak sprawa Was nie dotyczy, trzymajcie rękę na pulsie, czy rządzący w ogóle liczą się ze zdaniem społeczeństwa!ken-wawa
Komentarze (22)
najlepsze
Pszypadeg? Nie sądzę... ¯\(ツ)/¯
Można do znudzenia powtarzać: "problem z SORami", który cały czas wraca w mediach, to jest tylko i wyłącznie "skutek" głębszego problemu i rozwiązania trzeba szukać w zupełnie innym miejscu. Prawdziwy problem to zapaść reszty systemu ochrony zdrowia. Doszliśmy do sytuacji, gdzie SOR to jedyne miejsce w którym można liczyć na to, że lekarz (nie prywatnie za kilka stówek) zobaczy nas jeszcze tego
Faktycznie SOR na zaspie dorobił się jakiejś potokowej obsługi pacjenta, a w Gdyni poczekalnia zawsze pełna.
Czy to bardziej problem organizacyjny czy braków kadrowych to nie wiem.
Nie bez powodu dużo bogatsze kraje nie wydają nawet ćwierć z tego, bo wiedzą że to dla gospodarki KATASTROFA!
Jak nie widzicie związku to nawet mi was nie żal
Wiadomo wojsko jakieś mieć trzeba ale nie czołgi 60-tonowe które się zakopują w błocie. A wiecie czemu się zakopują w błocie BO BYŁY K---A PROJEKTOWANE NA INNY
Szwecja co prawda nie graniczy bezpośrednio, ale morsko już tak.
Norwegia jak na razie tylko obiecuje 5% jak wiele innych
A np Kazachstan - czemu nie trzęsie portkami i nie wydaje ostatniego guzika na i tak już przebrzydle bogate korporacje zbrojeniowe? A przecież ma kupe ziemi, pewnie jakieś minerały, itp i ajważniejsze - granicę z Rosją dłuższą niż obwód Polski. Czemu Rosja ich nie napada? Nie są w NATO,