Typ dał obcemu prawie 10k bo ten mu powiedział, że jest z Dubaju...
Na ulicy Przędzalnianej w Łodzi doszło do nietypowego wyłudzenia. Mężczyzna podający się za Dubajczyka oszukał przechodnia metodą na Dubajczyka xdbrygadzistausmiechnietejpolski
Komentarze
Lata temu koleżanka żony kupila tak od "Dubajczyka" sygnet. Jej mąż do dziś czasem mówi do niej "Jubiler". XD
I po kłótni ¯\(ツ)/¯
@sawes1: ore ore dubajskie tabore...xD
- Dzień dobry, jestem inwestorem z Dubaju, zapomniałem portfela, pożyczy mi pan 10 tys. zł?
- Ależ proszę, tylko wyciągnę z bankomatu...
A na fotce zamazane numery samochodu.
Pismak powinien wziąć cegłę i się z całej siły walnąć w ten tępy łeb.
Nie ma nic do rzeczy.
Widziałem blachy - dzwonię. Nie widziałem (bo zasłonięte) - nie dzwonię.
Znaleźć takiego uber-frajera to jak wygrać w totolotka. Dodatkowo żyjemy w kraju jakim żyjemy (kto tyle pieniędzy ot tak "daje"? ) więc tutaj szanse na taki traf jeszcze trzeba by podzielić przez 1000.
To skąd wiadomo, że nie był z Dubaju?
Zresztą, co ma policja do tego, że dwóch ludzi zawarło ustną umowę pożyczki? Niech idzie do sądu cywilnego.