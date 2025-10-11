Prawda jest taka, że dla rządu jest to istotna kroplówka. Zasada jest prosta, jeśli coraz więcej ludzi przekroczy 120 tyś brutto o kilka stówek (a jest to bez wątpienia policzone), to jest zasądzona kara w wysokości 10800 netto. Czyli tak z półtora miesiąca pracuje się tylko na tę karę.