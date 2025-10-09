Naukowcy biją na alarm. Centrum Astronomiczne Kopernika na skraju bankructwa
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN), jeden z najważniejszych ośrodków astronomicznych w Polsce, znalazło się w poważnych tarapatach finansowych. Instytut musi zapłacić blisko 4 miliony złotych odszkodowania za korzystanie z gruntu...matixrr
https://wykop.pl/link/7808229/friz-dostal-prawie-4-miliony-ze-srodkow-publicznych-na-rozwoj-ai
Friz dostał prawie 4 miliony ze środków publicznych na "Rozwój AI"
miliardy zł rocznie na tvp - świetna decyzja
przeznaczyć te pieniądze np. na onkologie dziecięcą - na głowę upadłeś? XDD
@maniek-maniewski: spytałbym "kogo?" ale w sumie nie chcę wiedzieć.
Jeszcze Frytz i inne przekrety zapłacą za to słono... Kiedyś... Oby...
To wy jesteście problemem - to wy w większości wybraliście takich ludzi do władzy.
@panpromo09: zasady kpo ustalal kto?
Podpowiem zaczyna się na mora a kończy się na wiecki hatfu
@Catmmando: W artykule jest ze, to lata 90 te. Nawet jak to byl 1999, to nie nagle, nie z powietrza. Tylko sprawa trwa 26 LAT!!!!!
i na co to potrzebne?