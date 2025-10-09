Będę powtarzał do skutku - wybraliście ludzi, którzy rozdają socjal na prawo i lewo, 800+, KPO na jachty, miliardy na media w likwidacji, miliony na partie, miliardy zadłużenia, miliardy na spłatę kredytu - sami tych ludzi wybraliście. Zamiast nawoływać do likwidacji 800+ kosztującego rocznie ponad 70 miliardów złotych rocznie i ukrócenia rozdawnictwa, socjalu, to nawołujecie do dalszego zadłużania.

To wy jesteście problemem - to wy w większości wybraliście takich ludzi do władzy.