Na program Orka wydamy 20mld pln. To, ze zainwestuja 100 mln, to slaby deal. Ten program powinien byc realizowany w calosci przez polskie firmy. Powinnismy kupowac projekty i technologie, a nie gotowe produkty. Sami koreanczycy tak zrobili. Czolgi serii K, ktore nam opychaja za ciezki hajs zaprojekotwali im Amerykanie.