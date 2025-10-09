Koreański gigant daje 100 mln dolarów na rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce
Koreańska Hanwha Ocean daje 100 mln dolarów na rozwój przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej w Polsce. W ramach programu Orka powstanie ponad 1300 miejsc pracy.ralf-szer
Komentarze (20)
najlepsze
Oczywiscie, sprzedadza okrety za 20mld, ale za 100 mln 'zbuduja u nas zdolności MRO', zebysmy sami se mogli je naprawiac. Skrot MRO oczywiscie po angielsku, zeby zaciemnic obraz.
Taki jacht to 500 milionów $ to by starczyło aż na 1/5 takiego jachtu.
Przypomnę tylko jakim szokiem był dla US Navy przodek typu A26 czyli łódź podwodna Gotland, której udało się "zatopić" w trakcie manewrów amerykański lotniskowiec USS Ronald Reagan.
Gdzie Polska gdzie Korea to jak dwa różne układy planetarne,
Napewno chcą mieć coś z Tego...