Ścieki płyną wprost do górskiego potoku w Stacji Turystycznej Orle
Ostatnio Stację Turystyczną Orle próbowała przejąć policja, bo jej poprzedni właściciel nie chciał oddać lokalu. Teraz grozi mu kara do 80 tys. zł za rury odprowadzające ścieki do potoku. Problemy są też z gospodarką odpadów i szambem... nieszczelnym.wilgaroksa
najlepsze
Już wtedy mi sprawa, heh, śmierdziała.
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,32269587,bylismy-na-miejscu-wojny-o-legendarne-juz-schronisko-wieloletni.html
Lata temu sam słyszałem kiedyś po ludziach, że u mnie w okolicznych wioskach wywozi jeden z drugim szambo na pole, a potem goni podlane tym truskawki czy kartofle na targu. Sądziłem, że to bujda, do momentu, w którym raz u kuzyna na wsi sam widziałem, jak jego jego sąsiad wieczorową porą ursusem z doczepionym zbiornikiem leci
Po k---a 30 latach nie dało się zrobić oczyszczania ścieków / szamba xDDD.
W ogóle to miejsce to jest relikt i to taki sypiący się. Warunki w pokojach i jedzenie to taki syfilis, że tylko stare dziady wzdychające do "kiedyś to było", spania na podłodze i plecakiem wypchanym konserwami turystycznymi będą w stanie bronić tego co tam