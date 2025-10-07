Eksperci: terapia celowana przełomem w leczeniu glejaka
Przełomem w leczeniu glejaka jest leczenie ukierunkowane molekularnie, nazywane terapią celowaną twierdzą eksperci. Podstawą leczenia tego guza mózgu nadal jest jednak zabieg operacyjny. Na ogół można go wykonać jedynie w ograniczonym zakresie.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
Może kiedyś znajdą coś na G3
W tym przypadku leczenie anty-IDH ma szansę zadziałać w jakimś stopniu w zasadzie na każdy przypadek gwiaździaka u dorosłych.
Głodne kawałki o ignorancji i braku wyobraźni sobie daruj. Nie musimy być za 50 lat, żeby wiedzieć, że każdy nowotwór ma inne podłoże genetyczne
Tak wygląda u nas leczenie nowościami, tak jak terapia CAR-T.
Nawet jest już pewna teoria opisująca, jak powstają nowotwory.