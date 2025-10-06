Firma HackerU grozi kodeksem karnym, gdy bada się prawdomówność ich marketingu.
Użytkownik opisuje, jak firma HackerU grozi mu Kodeksem Karnym za badanie rzekomych nieprawidłowości w ich marketingu. Ujawnia powiązania firmy z publicznymi uniwersytetami (UW, UJ, PŁ) i kwestionuje wydatkowanie publicznych pieniędzy (podatków) na kursy, obiecujące szybki zwrot inwestycji.XdekHckr
Komentarze (29)
najlepsze
@Sikor12: No to Partia kontroluje wszystkie i wydaje jak chce. Co jeszcze mogą Ci obiecać?
rzymian o pieniążki chcesz pytać? to niemondre jest ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Masz Red Team, Blue i mix obu czyli Purple.
Red - aktywni, atakujący, szukajacy dziury
Blue - pasywni, blokujący, łatający dziury
Purple - all in one
a Specjalist - nazwa stanowiska - specjalista czyli robol
Mmmm, jeden-go etap
Trzymajcie się daleko od pejsatych i nie inwestujcie w ich szemrane interesy.
Pewnie chcą go nim pobić.
1) Zarzucić, że druga strona przekazuje nieprawdziwe informacje (najlepiej nie podawać konkretnie jakie).
2) Wspomnieć w zawoalowany sposób, ale używając języka art. 212 kk., że takie działania mogą naruszać prawa twojego klienta. Oczywiście jeżeli druga strona mówi prawdę, to tak nie jest, ale możemy myśleć inaczej i nikt nam nie udowodni co
Dodatkowo zdany OSCP i głębokie zanurkowanie w temacie afery i szukanie wszystkich elementów układanki świadczy może o tym, że ten kurs to nie jest jednak taki scam:)
@jerzy-sznurek: