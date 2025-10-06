Udostępnił wizerunek interweniującego policjanta. Zapłaci kilka tysięcy.
Jawność działa zawsze na korzyść wolnych społeczeństw. Wyjątki powinny być ściśle reglamentowane. Nie w postkomunie.Ilahinefes
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Jawność działa zawsze na korzyść wolnych społeczeństw. Wyjątki powinny być ściśle reglamentowane. Nie w postkomunie.Ilahinefes
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (17)
najlepsze
Zgodnie z art. 115 § 13 pkt 7 Kodeksu karnego, funkcjonariuszem publicznym jest m.in. policjant w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
To oznacza, że działa w imieniu państwa, a jego czynności (np. interwencje, zatrzymania, legitymowania) mają charakter publiczny.
Policja próbuje jednak łapać na haczyk w związku z innymi przepisami, konkretnie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tam mowa, że zgoda nie jest wymagana, jeśli:
No chyba, że miałaby to byćjawnośc w internecie, wtedy to nie xD
@homofobodaktyl_: Tutaj inaczej stawia się przecinek - niebezpośrednio przed "że":
No, chyba że.
Nawet zgodnie z najbardziej restrykcyjną wykładnią (korzystną dla "funkcjonariuszy") publikacja wizerunku będzie dopuszczalna w pewnych okolicznościach.
Do czasu aż karzącą ręką państwa stwierdzi że kartofel to debil i należy się pozbyć problemu.