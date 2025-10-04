ChatGPT ogranicza Reddit jako źródła danych
ChatGPT ogranicza swoje uzależnienie od serwisu Reddit jako źródła danych szkoleniowych ze względu na obawy dotyczące dezinformacji i manipulacji na tej platformie. Chociaż może to ograniczyć charakterystyczny, oparty na społeczności styl odpowiedzi, zwiększa to wiarygodność i rzetelność wyników.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
Przykład z szachami jest bez sensu. Pomimo tego, że to jest skomplikowana gra, to nadal jest to tylko gra z dużymi ograniczeniami, stałymi zasadami itd. i nic dziwnego, że obecne algorytmy dobrze sobie z tym radzą.
Te modele kompletnie nie rozumieją tego co robią. To nadal są algorytmy a "sztuczna inteligencja" to kwestia marketingu.
To co się zmieniło to wzrost możliwości obliczeniowych, nowe karty graficzne, nowe centra obliczeniowe itd. to nie jest tak, że nagle wymyślono coś wspaniałego i dlatego teraz mamy
@Jarkendarion: co do polityki to brednie są na wykopie, redit jest lewicowy wiec ogólnie rozsądniejszy, proludzki.
Zastanawiałem się jak mogą tam pisać takie głupoty lewackie, no i się dowiedziałem że każdy piszący inaczej ma bana, a koment jest skasowany. ¯\(ツ)/¯
@An-Dagda: a bardzo ciekawy temat jak masz jakieś materiały nt temat to z chęcią bym poagregował to ^^
obecnosc takich tresci na reddit jest kompletnie absurdalna, bo co, ostre brutalne p___o mozna tam hostować a ja dostaje bany za pierdoły xd
Ale by było combo
- Gdzie znajdę słynne poznańskie koziołki?
- Obok zadłużonej willi przy serwerowni wykopu. Oto mapa: *zdjęcie kutasa w obsranej dupie*
ponieważ? ponieważ zero i jeden, dwójkowy system, tak i nie ;)
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)