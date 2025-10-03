"Oszukali nas, sprzedali nam trefny samochód. Nie można było wsiąść samemu, żeby zrobić jazdę próbną. Tłumaczyli, że jedna z osób kupujących zrobiła wypadek. Dokumentów nie można było zobaczyć wcześniej, dopiero po zapłaceniu pieniędzy."



Trochę nawet podziwiam zdolności handlowe tego gościa z komisu.

Tak przekonac ludzi do swojego, że gaszą wszystkie czerwone lampki i leca jak w dym ku katastrofie, to sztuka. Jest świetnym negocjatorem, albo dał wyjątkowo niską cenę i zdołał ją Pokaż całość