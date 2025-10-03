Sprzedają wraki. Psują się zaraz po wyjechaniu z komisu
Wrocławski komis sprzedaje samochody będące wrakami, które zagrażają bezpieczeństwu. Zarejestrowany jest na tzw. słupa - kobietę mieszkającą w wiosce pod Szczecinem, której odebrano dzieci.starnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 97
- Odpowiedz
Komentarze (97)
najlepsze
Skoro państwo ma w dupie spożywkę która odbija się na zdrowiu i generuje koszty dla NFZ-u
https://youtu.be/y55MQCIERB8?si=pSpIBuNQpstpseNZ
Sprzedawca to oszust żerujący na baranach, które same do niego przychodzą się golić ¯\(ツ)/¯
Co? Za ostatnie kilka tysięcy złotych postanowili kupić sobie gruza i spali w nim pod komisem bo wyczyścili sobie konto do zera? Gdzie tu rozsądek? Zdrowe myślenie? XD
Kupujący gruza za ostatnie pieniądze zawsze kończą podobnie.
Trochę nawet podziwiam zdolności handlowe tego gościa z komisu.
Tak przekonac ludzi do swojego, że gaszą wszystkie czerwone lampki i leca jak w dym ku katastrofie, to sztuka. Jest świetnym negocjatorem, albo dał wyjątkowo niską cenę i zdołał ją
Wystarczy akcentu posłuchać.