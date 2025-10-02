Świadczenie wspierające spóźnione. Pacjent zmarł, zanim otrzymał decyzję
Mąż pani Haliny wymagał domowej opieki paliatywnej, rodzina złożyła więc wniosek o świadczenie wspierające. Mieli dostawać ponad 2 tys. zł miesięcznie, a nie otrzymają nic. Na decyzję urzędników rodzina czekała dziewięć miesięcy. Chory zmarł.Kolekcjoner_dusz
