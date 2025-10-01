Blackout w Czarnobylu. Awaria zasilania w elektrowni jądrowej
Stan wyjątkowy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W wyniku rosyjskiego ataku obiekt całkowicie utracił zasilanie, ciemność zapanowała także pod kopułą nowego sarkofagu.Z_ostatniej_chwili
Apelujemy o to, by zachować spokój. W kolejnych godzinach można spodziewać się wypływu wielu różnych sensacyjnych newsów pisanych przez strony bazujące na strachu. Nie dajcie się manipulować i ufajcie tylko w sprawdzone i
Po cholerę? Przecież drugi raz nie wybuchnie bo nie działa.
UWAGA BRUTALNE
Dodałem filmik z ataku na infrastrukturę energetyczną w obwodzie kijowskim.
Link dla osób zainteresowanych
https://wykop.pl/wpis/83300029/wieczorny-atak-na-infrastrukture-energetyczna-w-ob
Filmik i opis od kacapów. W komentarzu dodałem info Ministerstwa Energetyki Ukrainy
#ukraina #wojna #rosja #wideozwojny #wojsko #swiat
