W przypadku Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie istnieje ryzyko przegrzania prętów paliwowych, ponieważ te zostały już lata temu zabezpieczone i schłodzone. Same reaktory RBMK-1000 są już częściowo zdemontowane a ostatni z nich został wyłączony 25 lat temu (15 grudnia 2000).



Apelujemy o to, by zachować spokój. W kolejnych godzinach można spodziewać się wypływu wielu różnych sensacyjnych newsów pisanych przez strony bazujące na strachu. Nie dajcie się manipulować i ufajcie tylko w sprawdzone i Pokaż całość