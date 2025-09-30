Google kontra wolność Androida. F-Droid ostrzega: To może nas zabić
Nowe zasady Google mogą zakończyć największy otwarty katalog aplikacji na Androida.pixel-nerd
Komentarze (67)
najlepsze
@noHuman: FOSS jest martwy w sumie, więc nie dziwne, że na smartfonach również
@fervi: Raczej nie zdycha tylko bardzo powoli się rodzi, jest słabo ale chyba tendencja jest wzrostowa :)
Pierwszy skręt w autostradę w którą skręciło Palm Electronic. Czekamy na Chińczyka, który stworzy podróbkę i otworzy się na świat.
https://github.com/melontini/bootloader-unlock-wall-of-shame/tree/main
Czyli trzeba używać redmi do momentu aż jemu samemu nie odbije szajba w tym temacie.
Na pewno nie będę potrzebował smartfona, gdzie reklama goni reklemę i nie da się nic z tym zrobić
Porównaj sobie z #apple ( ͡° ͜ʖ ͡°)