W lubelskim ZUS-ie nie ma miękkiej gry.



Czy ta podtruta nie oglądała "Psów" Pasikowskiego?



Co Ona sobie myślała? Że to żarty były? Że to była jakaś g*wniana gra o stołki? Tam o życie szło.

Jak dorośnie to zrozumie, że polityka to nie jest w Wiadomościach telewizyjnych. Polityka to były one, tam w tym pokoju biurowym w lubelskim ZUS-ie.