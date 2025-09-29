Szkolenia lekarzy w piwnicy. Polskie szpitale mają plan na wypadek wojny.
Szpitale w Lublinie szykują się na kryzys: szkolenia medyków w warunkach bojowych.GrimoaldStarszy
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Szpitale w Lublinie szykują się na kryzys: szkolenia medyków w warunkach bojowych.GrimoaldStarszy
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (34)
najlepsze
Pytanie brzmi kto będzie amputował te kończyny, bo lekarze prawdopodobnie będą jednymi z pierwszych którzy zrobią tak:
Bardzo dobrze, że coś się robi na taką ewentualność.
Mając poduszki powietrzne w aucie też się nie zakłada, że będziemy mieli powaźniejszy wypadek. Jednak lepiej mieć je niż ich nie mieć.
Straszyć wojną muszą, inaczej nie da rady przekonać społeczeństwa do zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo. Bo te pieniądze trzeba wziąć z innej kupki, magicznie się ich
Film wojenny będą oglądać?