Cena złota wzrosła o 220% w 6 lat
Tylko w ciągu ostatnich trzech lat cena złota (wyrażona w dolarze) wzrosła o 130%. Natomiast od początku tego roku jest to wzrost o 43%.przemyslaw-tabor
Tak samo to nie samochody podrożały 2x ale pieniądz jest mnie wart!
https://stooq.pl/q/?s=xauusd&d=20250926&c=3y&t=l&a=ln&b=1&r=xaupln