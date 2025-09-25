Wyciek danych z jednego z serwerów Kanału ZERO
Jak informuje nas jeden z Czytelników, na pewnym cyberprzestępczym forum pojawił się zrzut bazy danych, która miała zostać wykradziona z jednego z serwerów związanych produkcją popularnego na YouTube Kanału ZEROo__0
Ktoś trzymał dumpy w publicznym katalogu, a ten "haker" chwali się jakby do NASA się dostał.
W dodatku dane testowe, więc niewiele warte. Nie wiadomo ile z nich jest rzeczywistych.
Kanał zero już się nie pozbiera...
Wrzucasz jakieś spreparowane dane do netu i nagle wszystkie portale zaczynają pisać;)