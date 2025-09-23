Najważniejsza jest ochrona życia w łonie matki bez względu na koszty. Potem mamy w------e. Jak chory czy stary to olewamy, udajemy, że nie ma problemu mamy w dupie, że cierpi. Oczywiście eutanazja też nie, bo cierpienie uszlachetnia, papież też cierpiał i został świętym przecież.

Tutaj doskonale widać to całe miłosierdzie obrońców życia i rządzących, które działa tylko do urodzenia. Opieka lekarska to wymysł szatana, tak samo jak asystencja osobista i inne wsparcie Pokaż całość