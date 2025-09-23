Dzieci porzucane po leczeniu psychiatrycznym. "Fatalne skutki na przyszłość"
Nawet jedna trzecia łóżek na dziecięcym oddziale psychiatrycznym bywa w Polsce zajęta przez dzieci nieodebrane przez rodziców po zakończeniu leczenia. Problem narasta od lat.plackojad
Komentarze (79)
najlepsze
masa p-----w na ulicach bez leczenia
@fittrenerka: Zwykłych takich dużych nie przyklepia. Poza tym takie dziecko nie zarządza tymi alimentami tylko jego opiekun prawny który go w tym szpitalu zostawił.
@wooster: Dziecko jest w państwowej placówce medycznej i jak znajdzie się na ulicy to ordynator szpitala jest winny.
A co mogą rodzicom zrobić? Zabrać prawa rodzicielskie na dziecko które nie chcą? To wręcz przysługa.
Tutaj doskonale widać to całe miłosierdzie obrońców życia i rządzących, które działa tylko do urodzenia. Opieka lekarska to wymysł szatana, tak samo jak asystencja osobista i inne wsparcie