Ekshumowali ciało córki. Odkryli, że Paulina została otruta. Skandaliczne sądy..
W 2014 r. 25-letnia Paulina Antczak, studentka historii i języka angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. To wydarzenie zapoczątkowało jedną z najbardziej zawiłych i wstrząsających spraw kryminalnych. Skandal sądownictwa w kraj z dykty i kartonu...JazzBlurr
Sędziów, prokuratorów, policjantów. Niech nie czują się anonimowi.
@Czytelnik30: sędzia antonina surma też mocno kręci sprawę...
https://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/sedzia-wciela-sie-w-role-obroncy-prokurator-statysta-gorzkie-slowa-matki-pauliny/1r2h80v
Brakuje tylko grafiki z PILNE!!! O morderstwie sprzed X lat.
ale bez sensu dawanie to do spraw ktore mozna strescic do "koles mial plecy w policji i prokuraturze wiec go kryli"