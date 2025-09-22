"Tragedia na służbie. Nie żyje strażak użądlony przez owady"
"Zmarł druh Sławomir Nocuń, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie w powiecie pińczowskim. Jak przekazali strażacy, do tragedii doszło w wyniku obrażeń, których doznał podczas akcji ratowniczej. Według ustaleń mediów, druh został użądlony przez owady."paramedix
@Tasde: jakie badania ma na myśli? Kandydaci i strażacy OSP podlegają badaniom lekarskim.
A o uczuleniu możesz nawet nie wiedzieć...
@giorgioborgio: lub w kark/głowę
@zdzichu-zarowa: a w firmach specjalistycznych uczulonych nie ma? Raczej należy zadać pytanie dlaczego w zestawie do zwalczania owadów nie ma wymogu posiadania epipena