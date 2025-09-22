To nie do końca tak, jak piszą ludzie wyżej. Zakładam, że być może strażak nigdy uczulony nie był, ale alergie nie są "od urodzenia". Alergię można nabyć już w wieku dorosłym lub może wystąpić silna reakcja w przypadku owada, który np. trafił na jakieś środki ochrony roślin. Wielokrotnie byłam żądlona przez osy, pszczoły, a nawet szerszenia - i w sumie poza opuchniętym i swędzącym bąblem tyle było reakcji. A raz użądliła mnie Pokaż całość