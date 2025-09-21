Proszę państwa, to nie tak. Nie znacie się, nie rozumienie gospodarki i planowania makro. Państwa i elity mają priorytety i najpierw zajmują się sprawami najważniejszymi. U nas jednymi z najbardziej pilnych potrzeb w ramach planu odbudowy po covidzie były sauny, jachty i swingers' cluby. I beton na wynajem w formie dotacji bezzwrotnych dla swoich.



Trzeba rozumieć złożone sprawy o których się wypowiada.