Od Lat nie bywałem w Carrerfourze ale zmieniło się to jakieś pół roku temu. Mowie do żony cho zobaczymy co tam w Carrefourze słychować bo już kupe lat nie bylim. I szook asortyment no powiem ze przeogromny, ludzi nie ma, człowiek nie przeciska się miedzy paletami, nie jest zmuszony do kupowania marek własnych, w takim sklepie można kupić dosłownie wszystko. Spodobało mnie się tam bardzo. Aż zaczelim tam bywać co kilka dni.