Carrefour szuka kupca na polskie sklepy i centra handlowe
Carrefour za pośrednictwem banku JP Morgan otworzył data room w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce oraz 40 centrów handlowych - podał francuski portal La Lettre.Poludnik20
Komentarze (104)
najlepsze
Lidl, Biedra co 2 km, tak ludzi od zaje..nia ale już się przyzwyczaiłem. A są też takie co jest ich zdecydowanie mniej o każdej porze oprócz świąt.
@witkacyborewicz: Premium? Przecież tam nic z premium poza cenami nie ma.
Dino powinno zostać sklepem jakim jest, jego konkurencja, to lidl i biedronka itd.
@BorysFiko: Zapominasz że Carrefour ma też wersję Market które mogą być wielkości Biedronki, Lidla jak i Żabki (np na Dworcu czy gdzieś)