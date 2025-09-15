ZATRZYMAJMY WODĘ W POLSKICH LASACH
Petycja o realne działania na skalę adekwatną do zarządzanej 1/3 kraju przez lasy państwowekosma666
Komentarze (25)
Mamy mniejsze zasoby niż prażona słońcem Grecja....
https://wzmocnijotoczenie.pl/kropla-ktora-zostaje-o-sztuce-zatrzymywania-wody-tam-gdzie-spada/
Z tego wykresu wynika, że wielbione przez wykopków Czechy są jeszcze w większej czarnej d... a Słowacja o dziwo ma prawie 10 razy więcej zasobów wody.
@sylwke3100: Tyle samo, co zbieranie podpisów pod referenda. To tylko wabiki, aby czymś zająć społeczeństwo.
No nareszcie!