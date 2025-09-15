Tak naprawde nie trzeba robic nic wystarczy wypuscic kilka boberow i same zalatwia sprawe, wilki i bobry robia mase roboty jesli chodzi o melioracje przkladem jest park yellowstone gdzie w 1995 roku wypusczono okolo 30 wilkow ktore wywolaly "kaskade troficzna" zaczely regulowac populacje losi dzieki temu ilosc roslinnosci zwiekszyla sie o 1500% co poprawilo ukorzenienie brzegow rzek co spowodowalo ze erozja koryt rzek sie ustabilizowala oraz dalo bardzo dobre warunki dla bobrow Pokaż całość