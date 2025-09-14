Dlaczego rolnicy nie mogą legalnie wysiewać własnych nasion? GMO
Odkryj szokującą historię Monsanto od toksycznych herbicydów, przez genetycznie modyfikowane uprawy, po walkę o monopol i kontrowersje wokół glifosatu! Dowiedz się, jak jedna firma zrewolucjonizowała rolnictwo... i wywołała ogólnoświatowy skandal.
Komentarze (7)
Jeden z większych światowych przekrętów który miał na celu centralizacje i całkowitą kontrolę nad rolnictwem i sadownictwem.
Obecnie nawet sąsiad sąsiadowi nie może nawet sprzedać sadzonki maliny xD
Do tych co protestowali przeciwko, sprytnie dołączali swoich "szurów" którzy coś bełkotali o trującej żywności modyfikującej DNA żeby podkopać wiarygodność słusznych protestów.
Podobnie było przy covidzie ¯\(ツ)/¯
@Latarenko: Co było przekrętem?
@Latarenko: Obecnie nawet sąsiad sąsiadowi nie może nawet nagrać i sprzedać filmu XD
Chyba muszę zmienić leki (ಠ‸ಠ)