Jak oni wtedy rysowali te mapy? Wiele rzeczy pasuje prawie idealnie ale wiele jest złych czy przesuniętych. Np. wygląda na to że domy w mojej części wsi rysowali w stosunku do rzeki. I ich układ jest zbliżony do obecnej zabudowy. Tyle że cała rzeka jest przesunięta o kilkadziesiąt metrów i nijak nie pasuje do współczesnych map. Takie mapy najlepiej byłoby dopasować po ukształtowaniu terenu, to jest dobrze zaznaczone na starych mapach. Plus Pokaż całość