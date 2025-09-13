Ten typ ostatnio mocno skręcił w stronę Rosji. Kiedyś trzymał się swoich tematów (ekonomia), ostatnio coś mu odj---ło, zupełnie jak niegdyś właścicielowi kanału "Polskie Drogi" i zaczyna szerzyć szurskie treści, myśląc, że ma misję i musi uświadamiać Polaków. (przez "szurskie treści" mam na myśli "ja tak uważam, tak mi się wydaje, to znaczy, że to prawda").