Kolejny drogowy patostreamer na ulicach Warszawy
Noc, centrum Warszawy i kontent robiony na łamaniu przepisów drogowych. Na nagraniach widać luksusowe fury, slalom między pasami i kierowcę z telefonem w dłoni. Czy to nowa moda?Pereo
Komentarze (32)
To nie ma nic wspólnego z komunizmem czy wolnością. Po prostu NAUKA już dawno stwierdziła jak można zrobić ze społeczeństwa debili. Dlaczego Social Media mają podpowiadać pozytywne treści jak mogą negatywne. Po co utrwalać dobre zachowania jak można promować złe.
@Landmark: A ja wiem czemu w takich sprawach są szybcy i bezwzględni. Bo do założenia blokady nie jest potrzebne identyfikowanie kierowcy, bo właściciel sam się zgłosi jak założą blokadę. Mogą więc spokojnie przyjechać, założyć dekiel i nawet jeśli trzeba chwile poczekać jak kierowca wróci i zobaczy żółty kołpak na kole. Czysta robota
@Landmark: Jakiej mocy? Ile trzeba mieć koni pod maską aby z---------ć ponad 100 km/h po mieście.
@twixster: Jak się chciało zrobić pod publiczkę aby tacy jak ty mieli radochę to tak jest.
Prokurator dał d--y bo ładnie nagłówki wyglądały w gazetach. A że Frog nie zrobił tego o co go oskarżano to skończyło się uniewinnieniem.
Teraz wiecie i rozumiecie dlaczego większość społeczeństwa musi być biedna i zajęta ciężką pracą, aby im głupoty do głowy nie przychodziły z nudów ;)