Trochę dziwne, bo przecież weterynarz dopuszczał do i sam zadawał ból bezdomnym zwierzętom, a na to jest paragraf. Jego intencje powinny co najwyżej złagodzić karę do grzywny i zawiasów, ale nie zupełnie go uniewinnić. Jak nie lubię psów i uważam że psiarze to stan umysłu - czego najlepszym dowodem są właściciele psów biorących te nerki - to tak uważam, że weterynarz powinien słono zapłacić za bycie ludzką mendą z wyboru.