Weterynarz przeszczepiał nerki bezdomnych psów rasowym. Jest zaskakujący wyrok
Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił weterynarza Jacka S., który wycinał nerki bezdomnym psom i przeszczepiał rasowym. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że oskarżony nie miał zamiaru sprawiać cierpienia zwierzętom. Wyrok jest prawomocny.Ledeburyt_
Sędziów tez trzeba potraktować jako dawców i pobierać od nich narządy bez ich zgody.
@4e68a9f9a671 ok, znalazłem. Poniżej film: https://www.youtube.com/watch?v=pUYY3A4owrY
"Human Harvest" (polski tytuł: Żniwa śmierci lub
Psy ze schroniska i tak tam umrą uśpione. Nikt, żaden wykopek ich nie weźmie bo przecież to mogą być agresywne pitbulle.
Was wieśniaków to nigdy nie zrozumiem.